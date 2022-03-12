Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным

Ранее в аналогичном формате лидеры созванивались в четверг. Как сообщил источник в кабмине Германии, Макрон и Шольц потребовали от России срочного перемирия. Они также настаивали на том, что любое решение кризиса должно последовать через переговоры Украины и России.

С момента встречи Макрона с Путиным в Москве, которая состоялась 7 февраля, лидеры Франции и России созванивались уже 10 раз. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам в пятницу, что телефонные разговоры двух лидеров проходят "чуть ли не каждый второй день". Он также добавил, что такие переговоры "однозначно нужны, востребованы и всегда поддерживались и поддерживаются президентом Путиным и российской стороной". Песков напомнил, что российский лидер всегда был сторонником переговорного процесса и дипломатии.