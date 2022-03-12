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1 час назад

AFP: лидеры Франции, России и Германии проводят телефонные переговоры

ТАССТАССиещё 2

Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит в субботу телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным
Фото: ТАССТАСС

Ранее в аналогичном формате лидеры созванивались в четверг. Как сообщил источник в кабмине Германии, Макрон и Шольц потребовали от России срочного перемирия. Они также настаивали на том, что любое решение кризиса должно последовать через переговоры Украины и России.

«Плохая песочница». Подробности встречи Путина и Макрона

С момента встречи Макрона с Путиным в Москве, которая состоялась 7 февраля, лидеры Франции и России созванивались уже 10 раз. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам в пятницу, что телефонные разговоры двух лидеров проходят "чуть ли не каждый второй день". Он также добавил, что такие переговоры "однозначно нужны, востребованы и всегда поддерживались и поддерживаются президентом Путиным и российской стороной". Песков напомнил, что российский лидер всегда был сторонником переговорного процесса и дипломатии.

В мире,Политика,Олаф Шольц,Эмманюэль Макрон,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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