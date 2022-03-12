На Украине рассказали о судьбе замороженных средств Банка России

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал в эфире телеканала «Украина 24», что для страны были зарезервированы средства Центробанка РФ, находящиеся в западных финансовых институтах, сообщает РИА «Новости».

«Уже зарезервированы для Украины те средства, которые были заморожены от Центрального банка Российской Федерации <...> Это более 300 млрд долларов», — сказал Устенко.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий продажу или иные поставки в Россию долларовых банкнот.

Согласно тексту указа, запрещается экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из Соединенных Штатов банкнот, номинированных в долларах США, российскому правительству или любому лицу, которое находится в РФ.

Также стало известно, что запрет США на поставки наличных долларов из Соединенных Штатов в Россию не будет распространяться на разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями.