Минобороны Грузии анонсировало совместные учения с НАТО

Пресс-служба Министерства обороны Грузии заявила, что в период с 20 по 25 марта в республике пройдут совместные командно-штабные учения Грузия - НАТО. Об этом пишет ТАСС.
«20-25 марта текущего года Силы обороны Грузии на территории совместного центра тренировок и оценок Грузия - НАТО (JTEC) проведут учения Грузия - НАТО», - говорится в заявлении.
Сотрудники пресс-службы сообщили также об особенностях планируемых учений.
«Маневры Грузия - НАТО в 2022 году будут командно-штабными, которые подразумевают компьютерные учения, а не полевые. В многонациональных учениях примут участие представители 23 стран - членов и партнеров НАТО», - рассказали они.
Отмечается, что основная цель учений - повышение навыков планирования боевых операций, а также обмен опытом. По мнению специалистов грузинского Минобороны, они повысят слаженность действий военнослужащих, принимающих в них участие.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подверг критике НАТО за неспособность остановить военные действия на территории его страны. Он отметил, что если Москва победит, то следующими целями российских военных станут Прибалтика, Молдавия, Грузия и Польша.