Минобороны Грузии анонсировало совместные учения с НАТО

Пресс-служба Министерства обороны Грузии заявила, что в период с 20 по 25 марта в республике пройдут совместные командно-штабные учения Грузия - НАТО. Об этом пишет ТАСС.

«20-25 марта текущего года Силы обороны Грузии на территории совместного центра тренировок и оценок Грузия - НАТО (JTEC) проведут учения Грузия - НАТО», - говорится в заявлении.

Сотрудники пресс-службы сообщили также об особенностях планируемых учений.

«Маневры Грузия - НАТО в 2022 году будут командно-штабными, которые подразумевают компьютерные учения, а не полевые. В многонациональных учениях примут участие представители 23 стран - членов и партнеров НАТО», - рассказали они.

Отмечается, что основная цель учений - повышение навыков планирования боевых операций, а также обмен опытом. По мнению специалистов грузинского Минобороны, они повысят слаженность действий военнослужащих, принимающих в них участие.