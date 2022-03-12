Жители Кишинева закупаются продуктами впрок. Видео

В Кишиневе возрос спрос на товары на фоне событий на Украине. В магазинах опустели полки с бакалеей и другими продуктами, как видно на кадрах, снятых в четверг.

"Народ обеспокоен текущей ситуацией с соседом - Украиной. Возникает ажиотаж и спрос на некоторые продукты: гречку, рис, соль, сахар. И поэтому пытаются скупить какой-то запас", - поделилась местная жительница Светлана Дружинина.

Ранее днем министр экономики Молдавии Сергей Гайбу заявил, что на данный момент в стране нет риска исчезновения привычных продуктов и вещей с прилавков.

На сайте ведомства также заверили, что на складах торговых сетей имеется достаточно продовольственных запасов.