Жители Кишинева закупаются продуктами впрок. Видео

В Кишиневе возрос спрос на товары на фоне событий на Украине. В магазинах опустели полки с бакалеей и другими продуктами, как видно на кадрах, снятых в четверг.
"Народ обеспокоен текущей ситуацией с соседом - Украиной. Возникает ажиотаж и спрос на некоторые продукты: гречку, рис, соль, сахар. И поэтому пытаются скупить какой-то запас", - поделилась местная жительница Светлана Дружинина.
Ранее днем министр экономики Молдавии Сергей Гайбу заявил, что на данный момент в стране нет риска исчезновения привычных продуктов и вещей с прилавков.
На сайте ведомства также заверили, что на складах торговых сетей имеется достаточно продовольственных запасов.
Отмечается, что представители магазинов уже ведут переговоры с партнерами о замещении ранее импортируемой из России, Украины и Белоруссии продукции из альтернативных рынков.