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35 минут назад

Жители Кишинева закупаются продуктами впрок. Видео

Александр Кузьмин

В Кишиневе возрос спрос на товары на фоне событий на Украине. В магазинах опустели полки с бакалеей и другими продуктами, как видно на кадрах, снятых в четверг.

"Народ обеспокоен текущей ситуацией с соседом - Украиной. Возникает ажиотаж и спрос на некоторые продукты: гречку, рис, соль, сахар. И поэтому пытаются скупить какой-то запас", - поделилась местная жительница Светлана Дружинина.

Ранее днем министр экономики Молдавии Сергей Гайбу заявил, что на данный момент в стране нет риска исчезновения привычных продуктов и вещей с прилавков.

На сайте ведомства также заверили, что на складах торговых сетей имеется достаточно продовольственных запасов.

Отмечается, что представители магазинов уже ведут переговоры с партнерами о замещении ранее импортируемой из России, Украины и Белоруссии продукции из альтернативных рынков.

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