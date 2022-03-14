Премьер Японии выступил за создание нового мирового порядка

"Агрессивные действия России - постоянного члена Совета Безопасности ООН , на котором лежит огромная ответственность за поддержание мира и стабильности международного сообщества, - говорят о необходимости создания нового мирового порядка", - считает он.

Кисида напомнил, что Япония на протяжении долгого времени выступала за реформирование Совбеза ООН, в частности того, кто обладает в совете правом вето.

"Реформа Совбеза, включая вопрос права вето, является непростой задачей, но мы хотели бы и впредь, сотрудничая с другими странами, продолжать дискуссию по этому вопросу", - отметил он, добавив, что в первую очередь в этом вопросе планируется сотрудничать с Францией, разделяющей взгляды на необходимость реформирования СБ ООН.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств, включая Японию, заявили о введении санкций против российских физических и юридических лиц.