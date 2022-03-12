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10 минут назад

Турция отказалась вводить санкции против России из-за Украины

Елена Прошина

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез рассказал, что Анкара стремится решать все вопросы дипломатическим путем. Поэтому не планирует вводить санкции против Москвы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk.

В Турции сделали заявление о санкциях против России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Наш президент [Реджеп Эрдоган] тоже заявил. Мы не хотим быть стороной санкций [против России]. У нас хорошие торговые отношения. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путем», - пояснил министр.

В своем заявлении Фатих Донмез отметил, что рассчитывает на то, что санкции против Москвы не затронут поставки российского голубого топлива в Турцию.

«Мы ожидаем, что это не коснется нас. Такого разговора не было. У нас тоже частые диалоги. У Турции нет проблем с поставками природного газа», - сказал министр.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил ранее о необходимости переговоров президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского.

Эрдоган заявил Путину о возможности вести торговлю в рублях

Он отметил, что стороны «принципиально не против» переговоров на таком уровне, но им сложно выбрать место для встречи двух президентов, так как Москва желает провести переговоры в Белоруссии, а Киев - в Турции.

В мире,Владимир Зеленский,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,МИД Турции,
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