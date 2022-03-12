В Турции сделали заявление о санкциях против России

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез рассказал, что Анкара стремится решать все вопросы дипломатическим путем. Поэтому не планирует вводить санкции против Москвы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk.

«Наш президент [Реджеп Эрдоган] тоже заявил. Мы не хотим быть стороной санкций [против России]. У нас хорошие торговые отношения. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путем», - пояснил министр.

В своем заявлении Фатих Донмез отметил, что рассчитывает на то, что санкции против Москвы не затронут поставки российского голубого топлива в Турцию.

«Мы ожидаем, что это не коснется нас. Такого разговора не было. У нас тоже частые диалоги. У Турции нет проблем с поставками природного газа», - сказал министр.