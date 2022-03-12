Мэр Львова Андрей Садовый записал видеообращение, в котором пригрозил украинцам, неправильно припарковавшим свои автомобили, передать их авто для нужд военных. Глава города уточнил, что машины будут эвакуированы в том случае, если владельцы не уберут их самостоятельно, пишет RT.

Уберите машины самостоятельно, если нет, мы их заберём эвакуатором, вы их будете достаточно долго искать. И я не исключаю, что некоторые из них мы заберём для вооружённых сил, — заявил Садовый.

Ранее акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение о прекращении деятельности компании. При этом сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу.

В начале марта стало известно о приостановке выпуска машин на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. В компании это объяснили глобальными логистическими перебоями в поставках комплектующих. По аналогичной причине временно остановил выпуск машин в России и Nissan. Итальянский автопроизводитель Ferrari объявил о приостановке выпуска автомобилей для российского рынка из-за событий на Украине.