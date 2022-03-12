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1 час назад

Мэр Львова пригрозил отправить машины украинцев для нужд военных

News.ruNews.ru

Мэр Львова Андрей Садовый записал видеообращение, в котором пригрозил украинцам, неправильно припарковавшим свои автомобили, передать их авто для нужд военных. Глава города уточнил, что машины будут эвакуированы в том случае, если владельцы не уберут их самостоятельно, пишет RT.

Уберите машины самостоятельно, если нет, мы их заберём эвакуатором, вы их будете достаточно долго искать. И я не исключаю, что некоторые из них мы заберём для вооружённых сил, — заявил Садовый.

Ранее акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение о прекращении деятельности компании. При этом сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу.

Израиль предлагал Украине принять ультиматум России

В начале марта стало известно о приостановке выпуска машин на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. В компании это объяснили глобальными логистическими перебоями в поставках комплектующих. По аналогичной причине временно остановил выпуск машин в России и Nissan. Итальянский автопроизводитель Ferrari объявил о приостановке выпуска автомобилей для российского рынка из-за событий на Украине.

Toyota Motor также остановила производство автомобилей в России из-за трудностей с поставками комплектующих. По этой же причине прекращён экспорт машин в РФ.

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