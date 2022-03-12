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39 минут назад

В США потребовали исключить Россию из Интерпола

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Законодатели требуют от администрации президента Джо Байдена добиться исключения России из Интерпола. Соответствующее обращение было направлено в пятницу, 11 марта, в Госдепартамент и Минюст. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

В США потребовали исключить Россию из Интерпола
Фото: Edgar Su / ReutersEdgar Su / Reuters

По данным телекомпании, независимая Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии), куда входят представители обеих палат Конгресса, считает, что членство России в Интерполе должно быть приостановлено из-за военной спецоперации на Украине. Для этого законодатели просят госсекретаря США Энтони Блинкена и генпрокурора Меррика Гарланда «воспользоваться положением США в Интерполе».

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Как считают авторы обращения, Вашингтон должен четко дать понять, что бездействие международной организации «серьезно скажется» на американских отчислениях в ее бюджет и на «юридической неприкосновенности» Интерпола на территории Соединенных Штатов.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что Украина потребовала исключить Россию из Интерпола. Тогда она подчеркнула, что Лондон поддерживает Киев и намерен содействовать международным усилиям для реализации этого предложения.

В Интерполе позже заявили, что исключать России из организации не станут, однако порядок рассмотрения ее запросов изменится. Московское бюро Интерпола не сможет напрямую запрашивать страны-участницы — его запросы будут направляться в Генеральный секретариат для проверки их соответствия с правилами организации.

В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Интерпол,Госдеп США,
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