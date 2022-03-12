Израиль предлагал Украине принять ультиматум России

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пойти навстречу России и принять предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня. Об этом рассказал чиновник с Украины.

Фото: Официальный сайт президента Украины Официальный сайт президента Украины

«Беннет, по сути дела, предлагает нам сдаться», — рассказал он порталу Axios. Однако уточнил, что украинская сторона отказалась от предложения.

Однако слова об этом отвергла израильская сторона. «Премьер-министр не намерен давать Зеленскому никаких рекомендаций или советов ни на каком этапе», — уточнил порталу высокопоставленный чиновник в канцелярии израильского премьер-министр.