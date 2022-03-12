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1 час назад

СМИ: Израиль предлагал Украине принять ультиматум России

Ura.RuUra.Ru

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пойти навстречу России и принять предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня. Об этом рассказал чиновник с Украины.

Израиль предлагал Украине принять ультиматум России
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Беннет, по сути дела, предлагает нам сдаться», — рассказал он порталу Axios. Однако уточнил, что украинская сторона отказалась от предложения.

Однако слова об этом отвергла израильская сторона. «Премьер-министр не намерен давать Зеленскому никаких рекомендаций или советов ни на каком этапе», — уточнил порталу высокопоставленный чиновник в канцелярии израильского премьер-министр.

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Ранее Путин поставил условия для Украины для нормализации ситуации в их стране. По его мнению, стране необходимо признать независимость ДНР и ЛНР, принадлежность Крыма к России, а также прекратить боевые действия. Однако на Украине отказались.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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