Стали известно о планах США открыть биолабораторию в Крыму

Во времена нахождения Крыма в составе Украины США планировали открыть в Симферополе свою биолабораторию. Об этом сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Биологическое оружие годами разрабатывалось в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины. Крымчанам эта тема известна, поскольку на полуострове США планировали создать такую же лабораторию, и только воссоединение Крыма с Российской Федерацией в марте 2014 года помешало реализации замыслов по созданию патогенов в Крыму", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, тогда на территории бывшей советской противочумной станции в Симферополе сотрудниками Роспотребнадзора были найдены подготовленные к отправке за рубеж 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сыворотки крови людей.
"На этой же противочумной станции хранились документы, согласно которым в Симферополе американцы собирались открыть свою биолабораторию. Нынешние украинские "находки" только подтверждают выводы российского руководства о том, что Украина превращалась в плацдарм для потенциальной агрессии против нашей страны, в том числе и с помощью ведения "скрытой биологической войны", - сказал постпред.