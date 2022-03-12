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1 час назад

Раскрыты планы США открыть биолабораторию в Крыму

Lenta.ruLenta.ru

Во времена нахождения Крыма в составе Украины США планировали открыть в Симферополе свою биолабораторию. Об этом сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Стали известно о планах США открыть биолабораторию в Крыму
Фото: ТАССТАСС

"Биологическое оружие годами разрабатывалось в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины. Крымчанам эта тема известна, поскольку на полуострове США планировали создать такую же лабораторию, и только воссоединение Крыма с Российской Федерацией в марте 2014 года помешало реализации замыслов по созданию патогенов в Крыму", - сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, тогда на территории бывшей советской противочумной станции в Симферополе сотрудниками Роспотребнадзора были найдены подготовленные к отправке за рубеж 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сыворотки крови людей.

"На этой же противочумной станции хранились документы, согласно которым в Симферополе американцы собирались открыть свою биолабораторию. Нынешние украинские "находки" только подтверждают выводы российского руководства о том, что Украина превращалась в плацдарм для потенциальной агрессии против нашей страны, в том числе и с помощью ведения "скрытой биологической войны", - сказал постпред.

Микробиолог: Украина стала "суперполигоном" США для создания биооружия

В мире,Георгий Мурадов,Роспотребнадзор,Пентагон,
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