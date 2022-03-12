Стали известно о планах США открыть биолабораторию в Крыму

"На этой же противочумной станции хранились документы, согласно которым в Симферополе американцы собирались открыть свою биолабораторию. Нынешние украинские "находки" только подтверждают выводы российского руководства о том, что Украина превращалась в плацдарм для потенциальной агрессии против нашей страны, в том числе и с помощью ведения "скрытой биологической войны", - сказал постпред.