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23 минуты назад

Американский конгрессмен публично унизил Зеленского

Елена Прошина

Американский конгрессмен Даррелл Исса заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский и власти Киева «быстро развалятся», учитывая нынешнюю ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир Fox Business.

Американский конгрессмен публично унизил Зеленского
Фото: ТАССТАСС

«К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов», — пояснил Исса.

По его словам, помощь со стороны США также не несет реальной пользы для Украины. Кроме того, конгрессмен считает, что введенные американской стороной санкции против России «неблагоразумны».

Ряд западных стран ввели масштабные санкции против РФ в связи с эскалацией конфликта на Украине. Ограничения коснулись прежде всего банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Кроме того, многие сервисы и бренды объявили о прекращении работы на территории России.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов ввести новые ограничения против физических и юридических лиц в России. По его словам, в санкционный список попадут ряд олигархов, а также журналисты и элита, ответственные за «информационную войну против Украины».

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Зеленский,ЕС,
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