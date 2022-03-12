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15 минут назад

Американский конгрессмен публично унизил Зеленского

Ura.RuUra.Ru

У президента Украины Владимира Зеленского нет никаких шансов. С таким заявлением выступил американский конгрессмен Даррелл Исса. По его мнению, в нынешней ситуации киевские власти «быстро развалятся».

Американский конгрессмен публично унизил Зеленского
Фото: EPAEPA

«К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов», — сказал Исса в эфире Fox Business.

По его прогнозу, в текущей ситуации власти Украины «быстро развалятся». Конгрессмен также признал, что помощь США сейчас практически не несет реальной пользы для Украины. В то же время он заявил, что считает нынешние санкции США, направленные против России, «неблагоразумными».

Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине. О нем президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Путин заявлял, что санкции против России ввели бы и без этого события. По его словам, ограничения вводили на протяжении многих лет, а после распада СССР многие санкции не прекратили действовать. Часть европейских компаний предсказывает негативные последствия от новых антироссийских ограничений. Пекин также заявил, что санкции в отношении РФ грозят большими проблемами мировой экономике, которая до сих пор не восстановилась после пандемии коронавируса.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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