Американский конгрессмен публично унизил Зеленского

По его прогнозу, в текущей ситуации власти Украины «быстро развалятся». Конгрессмен также признал, что помощь США сейчас практически не несет реальной пользы для Украины. В то же время он заявил, что считает нынешние санкции США, направленные против России, «неблагоразумными».

Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине. О нем президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Путин заявлял, что санкции против России ввели бы и без этого события. По его словам, ограничения вводили на протяжении многих лет, а после распада СССР многие санкции не прекратили действовать. Часть европейских компаний предсказывает негативные последствия от новых антироссийских ограничений. Пекин также заявил, что санкции в отношении РФ грозят большими проблемами мировой экономике, которая до сих пор не восстановилась после пандемии коронавируса.