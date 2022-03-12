Байден допустил начало третьей мировой войны

Президент США Джо Байден заявил, что Россию может ожидать третья мировая война, если она предпримет действия, угрожающие НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на демократическую конференцию главы Белого дома.

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Байден пояснил, что уже принял решение отправить 12 тысяч военных в приграничные зоны — в Эстонию, Латвию и Румынию.

«Потому что, если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство», — сказал президент США.

Ранее Байден заявил, что Москве придется заплатить высокую цену, если российские военные применят на территории Украины химическое оружие. Байден отметил, что возможная война, которая вспыхнет между Россией и НАТО, перерастет в третью мировую войну, и подобного развития событий необходимо избегать.

«Мы не будем вести войну против России на Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, и мы не должны ее начинать», — подчеркнул он.

Кроме того, американский лидер пообещал, что США и союзники будут защищать «каждый дюйм территории НАТО». Байден добавил, что Вашингтон ежедневно поставляет оружие на Украину, в том числе зенитные и противотанковые вооружения.