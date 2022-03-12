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1 час назад

Госдеп назвал условие для смягчения санкций против Венесуэлы

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга назвал условие для смягчения Вашингтоном санкций, введенных против Венесуэлы. По его словам, это возможно в случае прогресса в переговорах между Каракасом и оппозицией. Об этом сообщает ТАСС.

Госдеп назвал условие для смягчения санкций против Венесуэлы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил Прайс, США пересмотрят «некоторые из аспектов санкционной политики» лишь в том случае, если будет «значительный прогресс (...) в переговорах, направленных на реализацию устремлений венесуэльского народа к истинной и подлинной демократии».

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки отвергла ведение переговоров между США и Венесуэлой по вопросам закупок ее нефти. На данный момент никакого «активного обсуждения» импорта нефти из Венесуэлы не ведется, несмотря на то что эта страна является очень крупным производителем этого сырья, пояснила она.

По информации источников Reuters, власти США предложили Венесуэле заместить поставки российской нефти взамен на ослабление американских санкций, не позволяющих Каракасу продавать сырье. Венесуэла находится под нефтяными санкциями США с 2019 года.

В мире,Санкции США,Нед Прайс,Госдеп США,
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