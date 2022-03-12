Гендиректор МАГАТЭ намерен посетить Киев

Ранее в МАГАТЭ сообщали, что Украина уведомила агентство о потере контроля над Чернобыльской АЭС, которую заняли российские войска, и о переходе под их контроль Запорожской АЭС. Были также зафиксированы обстрелы хранилищ с ядерными отходами в Киеве и под Харьковом, отмечали в МАГАТЭ. Гросси призывал обеспечить безопасность ядерных объектов Украины от боевых действий, чтобы не допустить ядерного заражения местности. 12 марта российская сторона направила в секретариат МАГАТЭ ноту, согласно которой "управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляются силами украинского эксплуатирующего персонала, а группа из нескольких российских специалистов оказывает ему консультативную помощь".