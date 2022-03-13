Израиль может стать посредником на российско-украинских переговорах, если увидит возможность их успешного проведения. Об этом в субботу сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на свой дипломатический источник.
"Мы должны понять, сможем ли мы действительно быть полезными. Если возможен прорыв, мы сделаем все [для их организации]", - приводит издание его слова.
"Мы исходим из собственного опыта, что переговоры, обреченные на провал, приводят к ухудшению ситуации на местах", - добавил собеседник газеты. Однако, по его словам, недавние заявления сторон, в частности слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов отказаться от стремления Киева в НАТО, свидетельствуют о постепенном движении РФ и Украины именно в сторону мирного соглашения.
Недавно Зеленский, отвечая на вопросы журналистов иностранных СМИ заявил, что мог бы провести переговоры с Россией в Израиле.
28 февраля в Гомельской области Белоруссии прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась пять часов. Одним из главных итогов прошедшего 3 марта в Беловежской Пуще Брестской области Белоруссии второго раунда переговоров стала договоренность сторон о гуманитарных коридорах для эвакуации жителей. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал достигнутые с украинской стороной соглашения существенным прогрессом. 7 марта делегации вновь встретились в Брестской области, по словам Мединского ожидания российской делегации от переговоров не оправдались, но есть надежда в следующий раз сделать существенный шаг вперед.