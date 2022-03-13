Израиль может стать посредником на российско-украинских переговорах, если увидит возможность их успешного проведения. Об этом в субботу сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на свой дипломатический источник.

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"Мы должны понять, сможем ли мы действительно быть полезными. Если возможен прорыв, мы сделаем все [для их организации]", - приводит издание его слова.

"Мы исходим из собственного опыта, что переговоры, обреченные на провал, приводят к ухудшению ситуации на местах", - добавил собеседник газеты. Однако, по его словам, недавние заявления сторон, в частности слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов отказаться от стремления Киева в НАТО, свидетельствуют о постепенном движении РФ и Украины именно в сторону мирного соглашения.

Недавно Зеленский, отвечая на вопросы журналистов иностранных СМИ заявил, что мог бы провести переговоры с Россией в Израиле.