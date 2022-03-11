Конгрессмен США публично унизил Зеленского

«К счастью, президент Зеленский не ходит на наши секретные брифинги, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов. Проблема, конечно, в том, что наша помощь до сих пор никак не способствует ему», - приводит «ИноСМИ» слова конгрессмена.