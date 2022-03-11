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34 минуты назад

Конгрессмен США публично унизил Зеленского

Вероника Полынина

Разведка США предрекает неудачу украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в эфире программы Fox Business заявил американский конгрессмен Даррелл Исса.

Конгрессмен США публично унизил Зеленского
Фото: EPAEPA

«К счастью, президент Зеленский не ходит на наши секретные брифинги, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов. Проблема, конечно, в том, что наша помощь до сих пор никак не способствует ему», - приводит «ИноСМИ» слова конгрессмена.

Исса раскритиковал президента США Джо Байдена, назвав его санкции в отношении России «неблагоразумными». Он также заявил, что политика Байдена привела к тому, что на протяжении последних 8-10 месяцев цены на нефть стабильно росли.

Президент США 8 марта подписал указ о запрете на импорт нефти, сжиженного природного газа (СПГ), угля, а также ряд нефтепродуктов из России. Он отметил, что «США добывают гораздо больше нефти чем все европейские страны вместе взятые», поэтому могут себе позволить пойти на этот шаг.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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