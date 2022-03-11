Байден обвинил Путина в рекордной инфляции в США

Президент США Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в рекордной инфляции в Соединенных Штатах. Такое заявление он сделал в ходе выступления на конференции Демократической партии в американском штате Филадельфия. Его цитирует ТАСС.

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«В инфляции во многом виноват [президент России] Владимир Путин. <...> Не демократы создали эту проблему. Это сделал Путин, и мы работаем над тем, чтобы это исправить», — утверждает Байден.

Глава Белого дома уверен, что ситуация на Украине стала причиной роста цен на бензин в США. При этом он заверил, что введенные против России санкции в области экспортного контроля «наносят сокрушительный удар по российской экономике».

Как пишет CNN со ссылкой на результаты исследования международной консалтинговой компании RSM, обострение ситуации вокруг Украины грозит США ростом инфляции более чем на 10 процентов в годовом выражении впервые с 1981 года.

Байден ввел запрет на импорт нефти, угля и газа из России 8 марта. Его решение поддержали Демократическая и Республиканская партии в Конгрессе. При этом в Вашингтоне отнеслись с пониманием к тому, что Европа не может незамедлительно присоединиться к санкциям, а также предупредили граждан США о росте цен на бензин.