В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
51 минуту назад

В ООН ответили на призыв Госдумы расследовать наличие биолабораторий на Украине

Lenta.ruLenta.ru

У ООН нет мандата для проведения расследования наличия военных лабораторий, занимающихся биологическими программами на Украине. Так официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ответил на соответствующий призыв Госдумы. Об этом пишет ТАСС.

В ООН ответили на призыв в России расследовать наличие биолабораторий на Украине
Фото: ReutersReuters

«Мы продолжим делать доклады по биологическому оружию, по тому, что мы знаем. У ООН нет мандата проводить расследование, если только ей не предоставят такой мандат. Но мы продолжим следить за ситуацией внимательно», — сообщил Дюжаррик.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума проведет отдельное расследование, посвященное вопросу деятельности биологических лабораторий на Украине. Он заверил, что всю полученную информацию по биолабораториям на Украине представят мировому сообществу.

10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков доложил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса.

Найденные документы свидетельствуют о том, что американская сторона в 2022 году планировала осуществить «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», добавил генерал-майор.

В мире,Стефан Дюжаррик,Игорь Конашенков,Вячеслав Володин,Минобороны России,Госдума,ООН,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители