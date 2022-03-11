В ООН ответили на призыв в России расследовать наличие биолабораторий на Украине

У ООН нет мандата для проведения расследования наличия военных лабораторий, занимающихся биологическими программами на Украине. Так официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ответил на соответствующий призыв Госдумы. Об этом пишет ТАСС.

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«Мы продолжим делать доклады по биологическому оружию, по тому, что мы знаем. У ООН нет мандата проводить расследование, если только ей не предоставят такой мандат. Но мы продолжим следить за ситуацией внимательно», — сообщил Дюжаррик.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума проведет отдельное расследование, посвященное вопросу деятельности биологических лабораторий на Украине. Он заверил, что всю полученную информацию по биолабораториям на Украине представят мировому сообществу.

10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков доложил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса.