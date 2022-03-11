Боррель призвал к новым персональным санкциям против РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил в дополнение к новым секторальным санкциям ЕС против РФ добавить очередные списки персональных ограничений для российских физлиц и организаций. Его слова приводит «РИА Новости».
Боррель напомнил, что сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изложила новые меры ЕС против России, которые коснутся торговли, доступа к рынкам, членства РФ в международных финансовых организациях, крипто-активов, экспорта предметов роскоши и сталелитейного и энергетического секторов.
«В дополнение к этим секторальным ограничениям, я выдвигаю предложение ввести санкции против большего числа лиц и организаций, которые играют активную роль или поддерживают тех, кто подрывает суверенитет Украины», — заявил Боррель.
Он уточнил, что его предложения «продолжат поражать олигархов, связанную с режимом элиту, известных бизнесменов и их семьи, а также большее число людей, играющих ведущую роль в дезинформации и пропаганде». Предполагается, что новый пакет антироссийских мер могут принять 12 марта.