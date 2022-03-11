В ООН назвали число погибших мирных жителей Украины

С 24 февраля были убиты 564 человека, почти тысяча получили ранения.

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Как сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в Донецкой и Луганской областях, на территориях, подконтрольных правительству Украины, подтверждено 103 погибших и 378 раненых. На территориях, контролируемых ДНР и ЛНР — 25 погибших и 116 раненых.