В ООН назвали число погибших мирных жителей Украины

С 24 февраля были убиты 564 человека, почти тысяча получили ранения.
Как сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в Донецкой и Луганской областях, на территориях, подконтрольных правительству Украины, подтверждено 103 погибших и 378 раненых. На территориях, контролируемых ДНР и ЛНР — 25 погибших и 116 раненых.
В других регионах Украины, в том числе в Киеве, в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях, зарегистрировано 436 погибших и 488 раненых.