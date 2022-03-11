Байден допустил начало третьей мировой войны

«Мы продолжим стоять с нашими партнёрами и посылать явное сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Одно движение. Вот почему я отправил 12 тысяч военных на границы с Россией — в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее. Потому что если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство», — сказал Байден на демократической конференции.