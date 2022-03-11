На Украине начались конфискации автомобилей с российскими номерами

Украина начала конфискацию автомобилей с номерными знаками Российской Федерации и Беларуси. Об этом сообщает Украинская ассоциация автопроизводителей со ссылкой на таможенные органы. В Ассоциации подчеркивают, что уже изъяты десятки транспортных средств.

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В начале марта Верховная Рада приняла закон №7122 «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов». Документ позволяет конфисковать имущество для нужд Украины и распространяется, в частности, и на транспортные средства, говорится в сообщении Ассоциации.

Так на этой неделе три фуры (Mercedes-Benz, MAN и Renault) с российскими номерами были конфискованы на таможне в Черновицкой области. Эти машины планируют использовать для перевозки гуманитарных грузов, сообщает украинская организация.