Байдена обвинили в слабости из-за польских самолетов

Президент США Джо Байден лично запретил польским властям поставлять военные самолеты на Украину. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.
Авторы материала заявляют, что соответствующее решение было принято, чтобы не провоцировать президента России Владимира Путина и не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Они уличили американского лидера в слабости и сочли его решение ошибочным.
Журналисты полагают, что такими действиями Вашингтон демонстрирует, что Москве нечего бояться. Отмечается, что президент США выбрал похожую тактику в ситуации с Афганистаном, что привело к победе боевиков движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).
Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что отказ от предложения Польши о передаче Украине истребителей основан на оценке того, как предотвратить мировую войну. По ее словам, боевые самолеты, в отличие от поставляемых на Украину других видов оружия, «могут пересечь границу и провести операции на российской земле».