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1 час назад

Зеленский назвал "братьями" белорусов и поляков

Газета.RuГазета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к польскому правительству назвал поляков и белорусов «братьями», сообщает РИА «Новости».

Зеленский назвал "братьями" белорусов и поляков
Фото: Офис президента УкраиныОфис президента Украины

«Я очень благодарен своим польским братьям и сестрам, которые поддерживают нас, которые с нами <...> Мы также должны быть братьями с вами, с белорусами. И, конечно, мы достигнем этого», — сказал Зеленский.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не участвует в украинском кризисе и не собирается этого делать. Он отметил, что не желает отправлять детей «куда-то на какую-то войну», тем более, что «совсем не зовут и не просят» принять участие. Белорусский лидер подчеркнул, что не хотел бы больше убеждать белорусское общество, что страна не участвует в событиях на Украине.

Также Лукашенко говорил о том, что «очень мощные силы» хотят сорвать мирные переговоры России и Украины. При этом он подчеркивал, что что Россия начала специальную военную операцию на Украине из-за того, что ей не оставили выбора.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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