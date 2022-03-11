Байден запретил русскую водку в США

Президент США Джо Байден объявил о введении запрета в стране на импорт российских морепродуктов, алкоголя и бриллиантов. Его слова приводит РБК.

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«Мы также принимаем шаги по запрету импорта из нескольких значимых секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты», — сказал Байден во время своей речи в пятницу.

Также, по словам президента США, в ближайшее время он подпишет указ о запрете экспорта предметов роскоши: автомобилей, одежды и ювелирных украшений из страны в РФ.

Кроме того Байден пообещал, что страны G7 примут меры по отмене для России статуса страны «наибольшего благоприятствования» в торговле, чтобы лишить ее привилегий, которые дает членство в ВТО. Еще США будут препятствовать получению РФ кредитов у Всемирного банка и Международного валютного фонда, подчеркнул президент Соединенных Штатов.