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1 час назад

США запретили импорт алкоголя и бриллиантов из России

Елена Прошина

Президент США Джо Байден объявил о введении запрета в стране на импорт российских морепродуктов, алкоголя и бриллиантов. Его слова приводит РБК.

Байден запретил русскую водку в США
Фото: ReutersReuters

«Мы также принимаем шаги по запрету импорта из нескольких значимых секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты», — сказал Байден во время своей речи в пятницу.

Также, по словам президента США, в ближайшее время он подпишет указ о запрете экспорта предметов роскоши: автомобилей, одежды и ювелирных украшений из страны в РФ.

Кроме того Байден пообещал, что страны G7 примут меры по отмене для России статуса страны «наибольшего благоприятствования» в торговле, чтобы лишить ее привилегий, которые дает членство в ВТО. Еще США будут препятствовать получению РФ кредитов у Всемирного банка и Международного валютного фонда, подчеркнул президент Соединенных Штатов.

Евросоюз заявил о готовности усилить изоляцию России

Ранее США и Канада ввели запрет на импорт нефтепродуктов из России. Евросоюз к эмбарго пока не присоединился. Однако Еврокомиссия планирует представить на саммите ЕС в середине мая план по отказу от газа, нефти и угля из РФ к 2027 году.

В мире,Джозеф Байден,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,Еврокомиссия,ЕС,ВТО,
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