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45 минут назад

Армения допустила переговоры с Азербайджаном

Lenta.ruLenta.ru

Армения может обратиться к сопредседателям Минской группы ОБСЕ для инициирования мирных переговоров с Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян, передает РИА Новости.

Армения допустила переговоры с Азербайджаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поскольку взаимные заявления еще не переросли в конкретный переговорный процесс, так как у двух стран нет богатого опыта прямых переговоров, в ближайшее время Армения, возможно, обратится к посредникам по вопросу начала мирных переговоров», — допустил он.

По словам представителя МИД, «вопрос находится в разработке».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Ереваном должно быть заключено мирное соглашение.

«Это соглашение должно быть подписано на основе международных норм права и принципов с условием взаимного признания территориальной целостности стран», — сказал он.

В мире,Ильхам Алиев,
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