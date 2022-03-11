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25 минут назад

В Совфеде ответили на угрозы Зеленского россиянам

Lenta.ruLenta.ru

Из-за агрессивной риторики и нежелания видеть реальное положение вещей на Украине президенту страны Владимиру Зеленскому скоро может понадобиться гуманитарный коридор, заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру». Он добавил, что именно на главе государства лежит большая часть вины и ответственности за то, что происходит на территории Украины.

В Совфеде ответили на угрозы Зеленского россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Зеленский выступил с угрозой в адрес России. Он заявил, что в случае срыва режима тишины на гуманитарных коридорах Россия может получить такой ответ от всего мира, что гуманитарные коридоры могут понадобиться самим россиянам.

«Зеленский, видимо, находится в плену той части своего окружения, которая говорит о том, что все в Украине хорошо и прекрасно, — считает Цеков. — Но при той полемике, которую мы от него слышим в последнее время, есть вероятность, что гуманитарный коридор понадобится самому Зеленскому. Он не настроен на решение проблем, которые принесли бы мир Украине. Да и никогда не был настроен, с первых дней своего президенства он шел по пути разрушения украинского государства, именно на нем лежит основная вина за то, что происходило и происходит со страной сейчас».

По мнению политика, ситуация, складывающаяся сегодня на Украине, является крайне угрожающей и для Зеленского, и для окружающих его нацистов.

«Ситуация плачевная, но они с этим согласиться не могут. Потому и поднимают боевой дух украинских нациков вот такими заявлениями», — заключил сенатор.

Зеленский пригрозил российским военным «ответом мира»

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 11 марта российская сторона объявляет на Украине режим тишины с 10:00 для эвакуации беженцев. По его словам, Москва идет на такой шаг, несмотря на неоднократные срывы Киевом гуманитарных операций по вывозу мирного населения и иностранных граждан.

В мире,Михаил Мизинцев,Сергей Цеков,Владимир Зеленский,НЦУО РФ,Совет Федерации,
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