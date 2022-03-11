В Совфеде ответили на угрозы Зеленского россиянам

«Зеленский, видимо, находится в плену той части своего окружения, которая говорит о том, что все в Украине хорошо и прекрасно, — считает Цеков. — Но при той полемике, которую мы от него слышим в последнее время, есть вероятность, что гуманитарный коридор понадобится самому Зеленскому. Он не настроен на решение проблем, которые принесли бы мир Украине. Да и никогда не был настроен, с первых дней своего президенства он шел по пути разрушения украинского государства, именно на нем лежит основная вина за то, что происходило и происходит со страной сейчас».