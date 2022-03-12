В США решили не давить на Украину по вопросу вступления в НАТО

Соединенные Штаты не будут давить на Украину касательно вопроса вступления в Североатлантический альянс. Об этом сообщили РИА «Новости» в Госдепартаменте США.
«Мы не будем комментировать позицию других членов НАТО, но мы постоянно заявляем, что суверенные государства имеют право выбирать свои альянсы и принимать собственные решения о безопасности. И мы говорили в процессе этой войны, что мы не будем давить на Украину или любую другую страну, чтобы та вступила или не вступила в НАТО», — пояснили в ведомстве.
Аналогичную позицию высказал ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он пояснил, что государства-члены альянса должны будут, в свою очередь, оценить, готов ли Киев в присоединению к НАТО.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель до этого высказал мнение, что Запад допустил ошибки в отношениях с Россией, включая обещание Украине вступление в НАТО.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью телеканалу ABC News заявил, что охладел к НАТО из-за отказа воевать за Украину. Он отметил, что причиной также является отказ от создания силами альянса бесполетной зоны над Украиной.