В США решили не давить на Украину по вопросу вступления в НАТО

«Мы не будем комментировать позицию других членов НАТО, но мы постоянно заявляем, что суверенные государства имеют право выбирать свои альянсы и принимать собственные решения о безопасности. И мы говорили в процессе этой войны, что мы не будем давить на Украину или любую другую страну, чтобы та вступила или не вступила в НАТО», — пояснили в ведомстве.