Столтенберг заявил о последствиях для всего мира санкций против России

Санкции против России будут иметь последствия для всего мира, никто не хотел их вводить. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

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Глава Североатлантического альянса назвал санкции в отношении России беспрецедентными. По его словам, «конкретная поддержка» Украине вкупе с санкциями против РФ «оказали давление» на российского президента Владимира Путина.

«Никто не хотел вводить эти санкции. Эти санкции дорого обойдутся всему миру, в том числе тем странам, которые их вводили», - заявил Столтенберг.

Он пообещал, что НАТО и дальше продолжит оказывать давление на Россию до того момента, пока она не прекратит военные действия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны.