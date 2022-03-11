Зеленский пригрозил российским военным «ответом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные сами будут нуждаться в гуманитарных коридорах, если будет сорвана доставка помощи украинцам. Об этом сообщает ТСН.

Зеленский рассказал, что украинские власти 11 марта организовали 12 гуманитарных коридоров. По ним грузы с продовольствием, водой и лекарствами планируют доставить в Изюм, Энергодар, Волноваху, Роды, Бучу, Гостомель, Бородянку, Андреевку, Козаровичи, Микуличи, Макаров и Мариуполь.

По его словам, украинские военные обеспечили тишину, чтобы гуманитарные коридоры работали.

Зеленский заявил, что если режим тишины будет нарушен, российские военные «получат такой ответ мира, что уже и сами будут нуждаться в гуманитарных коридорах».

В Минобороны РФ ранее заявили, что гуманитарные коридоры для эвакуации украинцев в Россию будут открываться ежедневно с 10:00 без согласований с Киевом, а на других направлениях - по согласованию с украинской стороной.