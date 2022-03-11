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54 минуты назад

Эрдоган: ситуация на Украине вскрыла проблемы в Совбезе ООН

Елена Прошина

Ситуация вокруг Украины показала структурные проблемы системы Совбеза ООН и ее перекошенность, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на дипломатическом форуме в Анталье.

Эрдоган: ситуация на Украине вскрыла проблемы в Совбезе ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Турецкий президент назвал эту систему несправедливой, добавив, что сейчас настало время реформировать ее.

«Система, которая определяет судьбу 193 стран - членов ООН пятью странами, несправедлива. Система должна быть снова реформирована. Когда мы говорим, что мир - больше пяти стран, мы пытаемся защитить права и общие интересы всего человечества, а не делаем это из интересов своей страны», - цитирует Эрдогана РИА Новости.

По его словам, главная проблема заключается в системе голосования и права вето. Он привел в пример последние события, когда ООН не смогла принять резолюцию о прекращении боевых действий из-за нескольких голосов против.

Ранее Эрдоган заявил о готовности использовать полномочия, данные Анкаре Конвенцией Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, для сохранения мира в регионе.

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