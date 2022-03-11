Эрдоган: ситуация на Украине вскрыла проблемы в Совбезе ООН

«Система, которая определяет судьбу 193 стран - членов ООН пятью странами, несправедлива. Система должна быть снова реформирована. Когда мы говорим, что мир - больше пяти стран, мы пытаемся защитить права и общие интересы всего человечества, а не делаем это из интересов своей страны», - цитирует Эрдогана РИА Новости.