Эрдоган: ситуация на Украине вскрыла проблемы в Совбезе ООН

Ситуация вокруг Украины показала структурные проблемы системы Совбеза ООН и ее перекошенность, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на дипломатическом форуме в Анталье.
Турецкий президент назвал эту систему несправедливой, добавив, что сейчас настало время реформировать ее.
«Система, которая определяет судьбу 193 стран - членов ООН пятью странами, несправедлива. Система должна быть снова реформирована. Когда мы говорим, что мир - больше пяти стран, мы пытаемся защитить права и общие интересы всего человечества, а не делаем это из интересов своей страны», - цитирует Эрдогана РИА Новости.
По его словам, главная проблема заключается в системе голосования и права вето. Он привел в пример последние события, когда ООН не смогла принять резолюцию о прекращении боевых действий из-за нескольких голосов против.
Ранее Эрдоган заявил о готовности использовать полномочия, данные Анкаре Конвенцией Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, для сохранения мира в регионе.