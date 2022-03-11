В США поверили в продажу Байденом Аляски Путину

«Вновь проявив решимость, администрация Байдена сделала первый шаг к увеличению объемов добычи нефти для американцев, продав Аляску обратно России, чтобы мы могли снова начать там буровые работы в поисках нефти», — цитирует материал РИА Новости.

Эту «утку» тут же растиражировали представители либертарианской партии США. Ссылкой на заметку поделились более 2 тысяч раз. Дошло до того, что общенациональная газета USA Today всерьез изучила представленную в новости информацию, хотя The Babylon Bee не скрывает, что все их материалы носят исключительно развлекательный характер.