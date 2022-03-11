В США поверили в продажу Байденом Аляски Путину

Американские СМИ подняли шум из-за шуточной «новости» сатирического сайта The Babylon Bee о намерении президента США Джо Байдена продать России Аляску.
«Вновь проявив решимость, администрация Байдена сделала первый шаг к увеличению объемов добычи нефти для американцев, продав Аляску обратно России, чтобы мы могли снова начать там буровые работы в поисках нефти», — цитирует материал РИА Новости.
Эту «утку» тут же растиражировали представители либертарианской партии США. Ссылкой на заметку поделились более 2 тысяч раз. Дошло до того, что общенациональная газета USA Today всерьез изучила представленную в новости информацию, хотя The Babylon Bee не скрывает, что все их материалы носят исключительно развлекательный характер.
«Основываясь на проведенном нами анализе, мы оцениваем утверждение о том, что Байден собирается продать Аляску России, как сатиру. Доказательств того, что Байден планирует продать Аляску, не обнаружено», — написала фактчекер USA Today Ана Фэги.
На такой вердикт авторы портала ответили, что делают все возможное, чтобы размещать только абсолютно достоверные заголовки, но иногда ошибаются.
«Мы постараемся работать лучше», - пообещали журналисты сайта.