Эрдоган призвал реформировать ООН

«Система, которая определяет судьбу 193 стран — членов ООН пятью странами [Совета Безопасности], несправедлива. Система должна быть снова реформирована. Когда мы говорим, что мир — больше пяти стран, мы пытаемся защитить права и общие интересы всего человечества, а не делаем это из интересов своей страны», — призвал турецкий лидер.