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37 минут назад

Эрдоган призвал реформировать ООН

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Система мировой безопасности ООН является несправедливой, ее нужно реформировать, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

Эрдоган призвал реформировать ООН
Фото: ReutersReuters

«Система, которая определяет судьбу 193 стран — членов ООН пятью странами [Совета Безопасности], несправедлива. Система должна быть снова реформирована. Когда мы говорим, что мир — больше пяти стран, мы пытаемся защитить права и общие интересы всего человечества, а не делаем это из интересов своей страны», — призвал турецкий лидер.

Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным дал критическую оценку разворачивающейся в ряде западных стран кампании в отношении деятелей русской культуры и назвал это недопустимым явлением.

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