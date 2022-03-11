Молдавия решила избавиться от украинских беженцев

Украинцам, бежавшим из страны в Молдавию, снова придется собираться в путь, сообщает ITV. По данным портала, их вывозят на автобусах из пропускного пункта Паланка в соседнюю Румынию.

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Как подчеркивает ITV, дело не в том, что Молдовия не хочет помочь - страна оказалась на грани собственного кризиса, вызванного наплывом беженцев.

Население Молдавии к 11 марта оказалось на четыре процента больше, чем было десять дней назад. Молдавия приняла самую большую долю украинских беженцев по соотношению к населению своей страны.

«Мы призываем все государства Европы более справедливо разделить это бремя», - заявил министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску.

Всемирная организация здравоохранения направила группу медиков из Испании для поддержки местной системы здравоохранения. В Молдавии не хватает врачей, чтобы справиться с наплывом людей, нуждающихся в медицинской помощи.

Офисы государственной администрации также «тонут в бумажной работе», так как множество украинцев обращаются за поддержкой. Чиновники работают сверхурочно и государство должно за это платить, но средств на это у страны нет.

По данным ООН, Украину за конец февраля - начало марта покинули 2,3 миллиона человек, почти половина из них - дети.