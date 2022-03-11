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48 минут назад

Молдавия решила избавиться от украинских беженцев

Мария Иванова

Украинцам, бежавшим из страны в Молдавию, снова придется собираться в путь, сообщает ITV. По данным портала, их вывозят на автобусах из пропускного пункта Паланка в соседнюю Румынию.

Молдавия решила избавиться от украинских беженцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как подчеркивает ITV, дело не в том, что Молдовия не хочет помочь - страна оказалась на грани собственного кризиса, вызванного наплывом беженцев.

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Население Молдавии к 11 марта оказалось на четыре процента больше, чем было десять дней назад. Молдавия приняла самую большую долю украинских беженцев по соотношению к населению своей страны.

«Мы призываем все государства Европы более справедливо разделить это бремя», - заявил министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску.

Всемирная организация здравоохранения направила группу медиков из Испании для поддержки местной системы здравоохранения. В Молдавии не хватает врачей, чтобы справиться с наплывом людей, нуждающихся в медицинской помощи.

Офисы государственной администрации также «тонут в бумажной работе», так как множество украинцев обращаются за поддержкой. Чиновники работают сверхурочно и государство должно за это платить, но средств на это у страны нет.

По данным ООН, Украину за конец февраля - начало марта покинули 2,3 миллиона человек, почти половина из них - дети.

Только Польша с начала украинского кризиса приняла уже около 1,5 миллиона украинцев, Румыния - более 84 тысяч. По оценкам ООН, общее число беженцев может достигнуть пяти миллионов.

В мире,ВОЗ,ООН,
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