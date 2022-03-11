От Виктории Нуланд потребовали явиться в Госдуму

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд должна будет прибыть в Москву для дачи объяснений по ситуации с американскими биолабораториями на территории Украины . О таком требовании сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин , передает ТАСС.

По словам политика, Нуланд должна стать одной из первых, кто будет опрошен в рамках парламентского расследования, посвященного работе финансировавшихся США биолабораторий на Украине. Для этого замгоссекретаря должны обязаться явиться в Госдуму.