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18 минут назад

От Виктории Нуланд потребовали явиться в Госдуму

Lenta.ruLenta.ru

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд должна будет прибыть в Москву для дачи объяснений по ситуации с американскими биолабораториями на территории Украины. О таком требовании сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

От Виктории Нуланд потребовали явиться в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политика, Нуланд должна стать одной из первых, кто будет опрошен в рамках парламентского расследования, посвященного работе финансировавшихся США биолабораторий на Украине. Для этого замгоссекретаря должны обязаться явиться в Госдуму.

«Она информирована, вот ее вызывайте и начинайте вначале опрашивать, а потом допрашивать», — заключил Володин.

В мире,Виктория Нуланд,Вячеслав Володин,Госдума,
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