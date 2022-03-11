Лукашенко: «К концу года все забудут о конфликте на Украине»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что уже к концу 2022 года люди забудут о спецоперации на Украине. Об этом он заявил после встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
«Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года, люди забудут, что это случилось. С точки зрения экономики. И не надо говорить, переживем - не переживем санкции... Мы их переживали сколько угодно. Нам надо отстроить нашу экономику. Обойдемся без них: у нас все есть для того, чтобы жить и работать», - сказал Лукашенко.
В Москве прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Во время встречи лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине, а также санкции, введенные Западом. В частности, Владимир Путин сообщил, что СССР всегда жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов. А Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия выдержит натиск «назло врагам».
Также белорусский лидер заявил, что Киев планировал нападение на Белоруссию и даже принес на встречу с Путиным карту нападений. По его словам, если бы не был нанесен превентивный удар, ВСУ атаковали бы войска Белоруссии и России, которые были на учениях.