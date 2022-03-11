Лукашенко: «К концу года все забудут о конфликте на Украине»

«Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года, люди забудут, что это случилось. С точки зрения экономики. И не надо говорить, переживем - не переживем санкции... Мы их переживали сколько угодно. Нам надо отстроить нашу экономику. Обойдемся без них: у нас все есть для того, чтобы жить и работать», - сказал Лукашенко.