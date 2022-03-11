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11 марта

Лукашенко раскрыл планы Украины по нападению на Белоруссию

Елена Прошина

Украина напала бы на Белоруссию, если бы Россия не нанесла превентивный удар. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Белорусский лидер также заявил, что принес на встречу карту, на которой отображены планы по нападению на его страну.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины. При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий. В Минобороны подчеркивали, что ракетные удары наносятся высокоточным оружием исключительно по военным объектам.

Переговоры Путина и Лукашенко в Москве прошли 11 марта. Перед началом переговоров белорусский лидер подчеркнул, что и Россия, и Белоруссия выдержат санкционное давление.

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