Лукашенко раскрыл планы Украины по нападению на Белоруссию

Украина напала бы на Белоруссию, если бы Россия не нанесла превентивный удар. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Белорусский лидер также заявил, что принес на встречу карту, на которой отображены планы по нападению на его страну.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины. При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий. В Минобороны подчеркивали, что ракетные удары наносятся высокоточным оружием исключительно по военным объектам.