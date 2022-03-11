В Турции допустили скорую встречу Путина и Зеленского

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что есть основания полагать, что в ближайшем будущем возможна встреча российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, но речи об оккупации соседней страны не идет. Украина в ответ ввела военное положение и разорвала с Россией дипломатические отношения, а ЕС и США заявили о масштабных антироссийских санкциях.

В начале марта Владимир Зеленский предложил президенту России сесть за стол переговоров, назвав себя при этом «соседом», а также «нормальным мужиком». Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Владимир Путин никогда не отказывается от контактов, но переговоры с главой Украины не должны быть «встречей ради встречи».

По словам Ибрагима Калына, встреча лидеров России и Украины «возможна в ближайшем будущем».

«Есть основания полагать, что это произойдет. Рано или поздно. Но мы будем продолжать играть содействующую роль. Конец этой войне придет от президента Путина. В конце концов, человек, который скажет последнее слово по этому вопросу, - это президент Путин», - заметил он.