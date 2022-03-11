Столтенберг призвал избежать войны НАТО с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает , что происходящие сейчас события на Украине не перейдут в войну НАТО с Россией . По его словам, это приведет к большим жертвам. Об этом сообщает CNN Turk.

«НАТО резко отреагировала против действий России. Мы обучили десятки тысяч солдат Украины. Против оккупационных сил ведется большая борьба. Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведет к большим жертвам», - приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО не ищет конфронтации с Россией, его цель – не допустить разрастания конфликта на Украине в другие страны. Он также выступал против закрытия неба над Украиной. По его словам, в небе Украины не должно быть самолетов Североатлантического альянса, а на территории страны не должно быть солдат НАТО.