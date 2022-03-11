В Литве признали невозможным дать статус кандидата в ЕС Украине

Лидеры стран Евросоюза не согласовали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа, пишет РИА Новости.
Такое заявление он сделал перед началом второго дня неформального европейского саммита во Франции
«Мы готовы дать перспективу и начать процедуру… Я бы хотел, чтобы Украина получила статус кандидата уже сейчас. Это была задача максимум, но это невозможно получить сейчас, но мы вернемся к этому вопросу», - заметил президент Литвы.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В отношении России рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены масштабные санкции.
28 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения. При этом Зеленский в своем видеообращении к Европарламенту потребовал от Европы доказательств, что она «не бросила Киев»