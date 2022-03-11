Мем с «грустным Макроном» набрал популярность в интернете

Фото с печальным президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сделанные во время телефонных переговоров, в считанные дни стали мемом. Пользователи шутят на тему челночной дипломатии между европейскими лидерами и президентами России, Украины и США. Об этом пишет РИА Новости.
Юзеры назвали снимки Макрона, на которых он печальный ходит по кабинету, держится за голову и выглядит задумчивым, иллюстрацией безысходности ситуации. Некоторые считают, что французский лидер грустит о блокировке игр на платформе Steam в России и тяжело раздумывает о закрытии сети магазинов «Ашан».
«На каких успокоительных сидит Макрон?» — задается вопросом один из подписчиков.
«Макрон — это не президент. Макрон — это состояние души», - констатирует другой.
«Собираюсь начать отвечать на незнакомые номера, потому что Макрон, кажется, уже всем вообще звонит, такой шанс упускать нельзя», — заметил gtbslvr.
Некоторые считают, что фото сделаны после того, как французский лидер увидел свои телефонные счета.
Не обошлось и без «фотожаб». Пользователи сравнили президента с Человеком-пауком, Хаяо Миядзаки и лягушонком Кермитом, которые выглядят такими же подавленными.
Напомним, фото грустного президента Франции опубликовала в своем Instagram официальный фотограф французского лидера Соазиг де ла Муассоньер. Первые снимки появились еще 19 февраля. Однако наибольшую популярность набрали фотографии от 4 марта. Оригиналы получили более 7 тысяч лайков.