Мем с «грустным Макроном» набрал популярность в интернете

Фото с печальным президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сделанные во время телефонных переговоров, в считанные дни стали мемом. Пользователи шутят на тему челночной дипломатии между европейскими лидерами и президентами России, Украины и США. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Юзеры назвали снимки Макрона, на которых он печальный ходит по кабинету, держится за голову и выглядит задумчивым, иллюстрацией безысходности ситуации. Некоторые считают, что французский лидер грустит о блокировке игр на платформе Steam в России и тяжело раздумывает о закрытии сети магазинов «Ашан».

«На каких успокоительных сидит Макрон?» — задается вопросом один из подписчиков.

«Макрон — это не президент. Макрон — это состояние души», - констатирует другой.

«Собираюсь начать отвечать на незнакомые номера, потому что Макрон, кажется, уже всем вообще звонит, такой шанс упускать нельзя», — заметил gtbslvr.

Некоторые считают, что фото сделаны после того, как французский лидер увидел свои телефонные счета.

Не обошлось и без «фотожаб». Пользователи сравнили президента с Человеком-пауком, Хаяо Миядзаки и лягушонком Кермитом, которые выглядят такими же подавленными.