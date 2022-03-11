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11 марта

Мем с «грустным Макроном» набрал популярность в интернете

Елена Прошина

Фото с печальным президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сделанные во время телефонных переговоров, в считанные дни стали мемом. Пользователи шутят на тему челночной дипломатии между европейскими лидерами и президентами России, Украины и США. Об этом пишет РИА Новости.

Мем с «грустным Макроном» набрал популярность в интернете
Фото: ReutersReuters

Юзеры назвали снимки Макрона, на которых он печальный ходит по кабинету, держится за голову и выглядит задумчивым, иллюстрацией безысходности ситуации. Некоторые считают, что французский лидер грустит о блокировке игр на платформе Steam в России и тяжело раздумывает о закрытии сети магазинов «Ашан».

«На каких успокоительных сидит Макрон?» — задается вопросом один из подписчиков.

«Макрон — это не президент. Макрон — это состояние души», - констатирует другой.

«Собираюсь начать отвечать на незнакомые номера, потому что Макрон, кажется, уже всем вообще звонит, такой шанс упускать нельзя», — заметил gtbslvr.

Некоторые считают, что фото сделаны после того, как французский лидер увидел свои телефонные счета.

Не обошлось и без «фотожаб». Пользователи сравнили президента с Человеком-пауком, Хаяо Миядзаки и лягушонком Кермитом, которые выглядят такими же подавленными.

Напомним, фото грустного президента Франции опубликовала в своем Instagram официальный фотограф французского лидера Соазиг де ла Муассоньер. Первые снимки появились еще 19 февраля. Однако наибольшую популярность набрали фотографии от 4 марта. Оригиналы получили более 7 тысяч лайков.

В мире,Хаяо Миядзаки,Ашан,
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