В ООН назвали число покинувших Украину жителей

С начала российской военной операции Украину покинули более 2,5 миллиона человек. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, сообщает ТАСС.

Фото: Павел Паламарчук / Reuters Павел Паламарчук / Reuters

Представитель организации назвал это число трагическим, добавив, что еще около двух миллионов украинских жителей были вынуждены переселяться внутри страны.