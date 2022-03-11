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19 минут назад

Власти Хорватии сообщили, что в Загребе разбился беспилотник военного типа

ТАССТАСС

Неустановленный объект, упавший в Загребе, является беспилотным летательным аппаратом военного типа. Об этом со ссылкой на правительство Хорватии сообщило в пятницу государственное информационное агентство Hina.

Упавший в столице Хорватии объект опознали
Фото:  Croatian Interior Ministry/Anadolu Agency via Getty Images, архив Croatian Interior Ministry/Anadolu Agency via Getty Images, архив

"В районе Яруна в Загребе упал беспилотный летательный аппарат военного типа, который вошел в воздушное пространство Хорватии с восточного направления в сторону запада, а именно из воздушного пространства Венгрии. В настоящее время идет расследование при сотрудничестве уголовной и военной полиции", - отметили в национальном правительстве.

Ранее государственное информационное агентство Hina сообщило о падении в ночь на пятницу в одном из районов на окраине Загреба неизвестного объекта. При инциденте был слышан хлопок. На месте пострадавших нет, повреждены несколько автомашин, обнаружены два парашюта.

В столице Хорватии прогремел взрыв

Зона падения объекта оцеплена, идет расследование.

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