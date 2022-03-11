Обзор иноСМИ: "настоящая цель" Запада и встреча Шредера с Путиным

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Фото: ТАСС ТАСС

«США разыгрывают драму и Европе нужно держать ухо востро»

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Китайская газета «Хуаньцю шибао» заявила, что США «разыгрывают драму», запрещая экспорт российских нефти и газа и призывая ЕС ввести такие же санкции против РФ. Издание отмечает, что Штаты вообще не импортируют российский газ, максимум восемь процентов поставок нефти и нефтепродуктов в страну приходится на Россию.

«Хуаньцю шибао» подчеркивает, что инфляция в США была очень серьезной задолго до украинского кризиса. Даже без санкций против РФ внутренние цены на нефть все равно бы выросли, но с помощью санкций Вашингтон хочет изобразить себя «драматическим первопроходцем» и пристыдить Европу. Издание отмечает, что ЕС пришлось бы заплатить «по-настоящему высокую цену» за отказ от российских энергоресурсов. Около 45 процентов природного газа в 2021 году поступало в ЕС из России, которая также является крупнейшим поставщиком нефти в Европу. Цена фьючерсов на природный газ в ЕС в последнее время достигала 3500 евро за тысячу кубометров, что в 10 раз превышает обычную цену.

«Шредер встретится с Путиным для переговоров по Украине»

Как пишет Politico, экс-канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве и собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным журнала, бывший политик встретится с Путиным по просьбе Украины.

Согласно сообщению, визит Шредера в Москву последовал за его переговорами в Стамбуле с политиком, который является членом украинской делегации на переговорах с Россией. Неназванный источник Politico заявил, что Украина хочет проверить, сможет ли Шредер построить «мост для диалога с Путиным». При этом, по данным Spiegel, в федеральном правительстве Германии ничего не знают о визите Шредера в Москву.

Чешский поставщик автозапчастей остается в России

Чешский поставщик автозапчастей Brano Group объявил, что остается на российском рынке, но вынужден ориентироваться на то, приостановят ли свою деятельность другие автопроизводители, пишет Aktuálně. В компании заявили, что PSA, Renault и Hyundai продолжают закупать у них продукцию.

Завод Branorus чешской группы Brano под Нижним Новгородом продолжает работать, несмотря на то, что некоторые клиенты ушли и компании пришлось сократить часть сотрудников. Ситуация по-прежнему неопределенная, поэтому компания готовится к варианту ухода с российского рынка других автопроизводителей. В таком случае производство пришлось бы остановить, заявил владелец Brano Group Павел Юржичек. Одним из заказчиков Branorus был автомобильный концерн Volkswagen, остановивший производство на российских заводах и поставки в РФ из-за рубежа.

США, ЕС и кризис беженцев

Вице-президент США Камала Харрис начала свой трехдневный визит в Восточную Европу на фоне кризиса с украинскими беженцами, сообщает Fox News. Только Польша с начала украинского кризиса приняла уже около 1,5 миллиона украинцев, Румыния - более 84 тысяч; по оценкам ООН, число беженцев может достигнуть пяти миллионов.

Харрис заявила, что США «полностью готовы» поддержать тех, «кто понимает свое моральное обязательство» и помогает ищущим убежища людям. Президент Польши Анджей Дуда попросил Харрис передать президенту Джо Байдену просьбу ускорить визовые процедуры для украинцев, чьи семьи живут в Соединенных Штатах, чтобы они могли переселиться в США хотя бы временно. Харрис заявила, что большинство беженцев, покинувших Украину, предпочитают оставаться в Европе.

«Настоящая цель Запада - ослабить Россию»

Украинский экономист Павел Вернивский в своей статье для «Главреда» заявил, что настоящая цель Запада - не защитить Украину, а ослабить Россию. Он задался вопросом, почему США, уверенные в конфликте Украины и РФ, «не залили» Киев оружием заранее.