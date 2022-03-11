Фонд мира ЕС удвоит военную помощь Украине

Европейский фонд мира (European peace facility) удвоит военную помощь ЕС Украине, выделив на эти цели еще €500 млн. Об этом заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на саммит ЕС в Версале.

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"Страны ЕС выделили €500 млн на нашу военную поддержку Украины. Европейский фонд мира удвоит эту поддержку, добавив еще €500 млн, - сказал Боррель. - Это произойдет очень быстро, сегодня деньги перемещаются быстро".

Глава дипломатии ЕС также заверил, что "не составило труда" добиться поддержки всех стран ЕС на выделение денег на военную помощь Украине. Он также пообещал подготовку новых санкций против России и "русских олигархов".

Саммит ЕС в четверг не предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС в ответ на запрос Украины. Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель по прибытии на саммит, лидеры ЕС согласовали поставки оружия Украине и план поддержки этой страны, "которая является членом европейской семьи".

"Это поддержка выбора Украины. Украина решила подать заявку [на вступление в ЕС], теперь Еврокомиссия должна дать свою оценку этой заявке. Совет ЕС очень быстро дал поручение Еврокомиссии это сделать", - сказал он.