Боррель признал ошибкой данное Украине обещание

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что было ошибкой обещать Украине членство в НАТО. По его словам, Запад из-за этого потерял возможность сблизиться с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу TF1.
«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать», - цитирует Борреля РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не готово обеспечить безопасность Украины. По его словам, Киев намерен обсуждать гарантии безопасности, которые могут дать постоянные члены Совбеза ООН и соседние страны.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что НАТО не собирается вводить бесполетную зону над Украиной, т.к. это будет означать начало полномасштабной войны в Европе с участием альянса.