Боррель признал ошибкой данное Украине обещание

«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать», - цитирует Борреля РИА Новости.