В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 120.38EUR 132.96
Войти в почту
25 минут назад

Боррель назвал ошибкой обещание Украине членства в НАТО

Елена Прошина

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что было ошибкой обещать Украине членство в НАТО. По его словам, Запад из-за этого потерял возможность сблизиться с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу TF1.

Боррель признал ошибкой данное Украине обещание
Фото: ReutersReuters

«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать», - цитирует Борреля РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не готово обеспечить безопасность Украины. По его словам, Киев намерен обсуждать гарантии безопасности, которые могут дать постоянные члены Совбеза ООН и соседние страны.

Украина в опасности: Зеленский призвал немедленно принять страну в НАТО

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что НАТО не собирается вводить бесполетную зону над Украиной, т.к. это будет означать начало полномасштабной войны в Европе с участием альянса.

В мире,Жозеп Боррель,Дмитрий Кулеба,Йенс Столтенберг,НАТО,Совбез ООН,ЕС,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители