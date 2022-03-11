Улицу у посольства РФ в Риге назвали в честь «независимости Украины»

В столице Латвии - Риге переименовали улицу, на которой располагается здание посольства России. Вместо улицы Антонияс теперь она называется улица независимости Украины. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В настоящее время на Google картах такое название отображается для всей бывшей улицы Антонияс.

Ранее мэр литовской столицы Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что улице, на которой располагается посольство России, присвоили название «улицы Героев Украины». По его словам, так будет называться безымянная улица, которая ведет к посольству от ул. Латвю. Он уточнил, что все формальности будут улажены в ближайшее время в соответствии закона.