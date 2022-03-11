Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов из-за неисправности корабля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Главного управления по морских делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

«Из-за того, что ранним утром судно "Капитан Ширягин" село на мель, администрация порта Чанаккале закрыла двустороннее морское судоходство по проливу Чанаккале, и в соответствии с должностными инструкциями были даны указания для спасения корабля», — сообщили в министертсве.

Сухогруз «Капитан Ширягин» длиной 142 метра и весом более 5 тысяч тонн сел на мель в проливе Дарданеллы, в районе селения Килитбахир. Корабль под флагом Коморских островов следовал из Румынии в Италию.