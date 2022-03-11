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40 минут назад

Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

Елена Прошина

Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов из-за неисправности корабля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Главного управления по морских делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Из-за того, что ранним утром судно "Капитан Ширягин" село на мель, администрация порта Чанаккале закрыла двустороннее морское судоходство по проливу Чанаккале, и в соответствии с должностными инструкциями были даны указания для спасения корабля», — сообщили в министертсве.

Сухогруз «Капитан Ширягин» длиной 142 метра и весом более 5 тысяч тонн сел на мель в проливе Дарданеллы, в районе селения Килитбахир. Корабль под флагом Коморских островов следовал из Румынии в Италию.

Турция намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё

Капитан сообщил о ЧП в Управление службы движения судов по проливу Дарданеллы. К месту инцидента направились два буксира и катер. Капитаны других судов, которые следовали через пролив Дарданеллы, предупреждены о ситуации.

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