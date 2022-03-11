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48 минут назад

Reuters: Евросоюз разбил надежды Украины на быстрое членство

Мария Иванова

Лидеры ЕС на саммите во Франции 10 марта осудили «невыразимые страдания» Украины, но отвергли призыв Киева к скорейшему принятию страны в Евросоюз. Об этом рассказало Reuters.

28 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

«Никакой целесообразности нет»: в ЕС не готовы принять Украину

Reuters отмечает, что ЕС быстро ввел обширные санкции в ответ на действия России на Украине , предоставил Киеву политическую и гуманитарную поддержку, а также разрешил поставки оружия. Однако «в едином фронте блока появились трещины», когда речь зашла о вступлении Украины в ЕС.

«Никто не вступал в Европейский Союз за одну ночь», - заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после завершения саммита.

Председатель Евросовета Шарль Мишель «в знак сочувствия и моральной поддержки» сказал, что Украина принадлежит к европейской семье. Однако остальные «ясно дали понять, что Украине не позволят присоединиться в спешке», как того добивался Зеленский.

«Ускоренного процесса не существует», - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, видный противник расширения ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что невозможно принять в ЕС страну, на территории которой ведутся боевые действия.

«Но можем ли мы закрыть дверь и сказать: "Никогда"? Это было бы несправедливо. Можем ли мы забыть о точках баланса в этом регионе? Давайте будем осторожны», - призвал он.

Вступление в ЕС - это процесс, который обычно занимает годы и требует соблюдения строгих критериев - от экономической стабильности до искоренения коррупции и соблюдения прав человека, отмечает Reuters.

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